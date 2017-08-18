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Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365011_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443453-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне

18 августа 2017, 14:14       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне.
"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан.
Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.
Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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