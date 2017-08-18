Каждый может не допустить теракт — советы кыргызского чекиста

18 августа 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана призвал население к бдительности в связи с усилением попыток организации терактов в стране.

Угроза, как сообщили в ведомстве, исходит от международной террористической организации (МТО) "Джамаат таухидва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым, объявленным в розыск за организацию теракта в посольстве Китая в Кыргызстане.

Это МТО является главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу.

Люди часто слышат об очередном взрыве, гибели людей и об угрозах экстремистов - слушая радио в маршрутке или троллейбусе, смотря телевизор рядом с родными, или заглядывая на работе в Интернет.

Первой реакцией является страх, но пока это не коснулось нас лично, мы не задумываемся об опасности. Тем более милиция и спецслужбы всегда стоят на страже безопасности. Поэтому мы думаем, что в сложной ситуации сами ничего не сможем сделать, и уповаем на профессионалов.

Между тем практика показывает, что благодаря поддержке населения, которое знает, как правильно действовать в сложной ситуации, можно существенно снизить угрозы любого характера.

Что может сделать каждый кыргызстанец, чтобы предотвратить возможные теракты, рассказал корреспонденту Sputnik эксперт по безопасности, бывший замруководителя ГКНБ Талант Разаков.

<ul> <li>Бдительность является эффективным средством борьбы с угрозами террористов.</li> <li>Пускай это прозвучит банально, пускай это кто-то считает не своим делом или вообще неприличным, но вовремя донесенная до правоохранительных органов информация может спасти сотни жизней.</li> <li>Каждый должен обращать внимание на подозрительные предметы или действия людей</li> <li>Каждый может рассказать своим людям об опасности, которую таят незнакомые люди или непонятные предметы</li> <li>Каждый может по возможности ограничить походы на массовые мероприятия - посещения торговых центров, футбольных матчей, концертов и пр.</li> <li>В местах большого скопления людей каждый может узнать все возможные точки выхода или безопасные места. Особенно если вы с детьми</li> <li>Каждый пользователь Интернета, соцсетей или владелец мобильного телефона может предотвратить распространение информации во время чрезвычайной ситуации, которая может стать источником паники</li> <li>Каждый может сообщить правоохранительным органам о рассылке пропагандистской информации экстремистского толка</li> <li>Каждый гражданин в состоянии остановить возможность вербовки террористами новых адептов, просто заблокировав сайты или блоги с подозрительной информацией на своем девайсе. Особенно если в доме есть подростки или молодые люди.</li> <li>Каждый может ограничить визиты религиозных миссионеров, просто не обращая на них внимания. И не важно, к какой религии они относятся, - экстремисты есть и в христианстве, и в исламе, и в буддизме</li> <li>Каждый может сообщить правоохранителям о подозрительных собраниях у него дома или у соседей</li> <li>Каждый может помнить, что один в поле не воин, но общество способно кардинально изменить ситуацию</li> <li>Каждый может обезопасить себя и своих близких, выполняя эти простые действия.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });