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Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443450-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне

18 августа 2017, 13:41       Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне, сообщает пресс-служба президента.
"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан.
Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", – говорится в телеграмме соболезнования главы государства.
Алмазбек Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, 17 августа около 17.00 по местному времени (18.00 мск) белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Сообщение об этом распространило близкое к джихадистам информационное агентство Amaq, сообщает в твиттере SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

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