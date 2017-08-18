Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне

18 августа 2017, 13:41 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне, сообщает пресс-служба президента.

"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан.

Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", – говорится в телеграмме соболезнования главы государства.

Алмазбек Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 17 августа около 17.00 по местному времени (18.00 мск) белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Сообщение об этом распространило близкое к джихадистам информационное агентство Amaq, сообщает в твиттере SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.