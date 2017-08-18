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Глава Гослесхоза КР: Штраф за отстрел снежных барсов будет составлять 1,5 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-gos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443448-ru.html

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Царь высокогорья — снежный барс

18 августа 2017, 13:27       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане штраф за отстрел снежных барсов будет составлять 1,5 млн сомов. Об этом агентству "Кабар" сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
Напомним, в Бишкеке 24 и 25 августа пройдет Международный форум по защите снежных барсов.
По его словам, задача форума – это, в первую очередь, сохранение популяции снежного барса в 12 странах ареала его обитания. "На Международном форуме планируется много вопросов по защите этого вида животных. В частности, борьба с браконьерством, сохранение 20 ландшафтов обитания барсов к 2020 году, сохранение популяции барсов и будет подписан итоговый документ, где страны берут на себя обязательства по дальнейшим действиям в защите снежных барсов и его экосистем", - сказал Рустамов.
Как он рассказал, форум объединит усилия всех стран, где обитают барсы. Каждая страна будет рассматривать свои нормативно-правовые акты, делать контроль и защищать снежных барсов.
"В Кыргызстане в этом направлении проводится большая работа. Например, был внесен проект постановления и сейчас штраф за отстрел барсов будет составлять 1,5 млн сомов, а раньше было 500 тыс сомов за отстрел. Увеличение штрафа в три раза – это не шутки. Такие меры будут приниматься в отношении браконьеров и иных лиц, которые будут отстреливать снежных барсов. Мы должны сохранить популяцию снежного барса", - сказал Рустамов и отметил, что 12 стран объединяют свои усилия, чтобы сохранить этот исчезающий вид животных.

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