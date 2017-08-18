А.Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне

18 августа 2017, 13:26 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаеввыразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба главы государства. "С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан.

Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", - говорится в телеграмме.

А.Атамбаев передал соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.