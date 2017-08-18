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В Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365010_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443445-ru.html

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18 августа 2017, 13:25       Комментарии

Вчера, 17 августа, в Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
В муфтияте рассказали, что ранее из Кыргызстана было совершено 8 авиарейсов в Саудовскую Аравию. Все прибывшие из Кыргызстана паломники, а это 2400 человек, несколько дней находились в Медине. Все это время они проживали в пятизвездочном отеле и посещали исторические места города, а после группы кыргызских паломников поэтапно выезжали в Мекку для продолжения паломничества.
В это же время 7 авиарейсов было совершено прямо в Мекку, и на сегодняшний день там находятся 3900 кыргызстанцев.
Они начнут возвращаться в Кыргызстан с 8 сентября.

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