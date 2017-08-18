Восемь фактов о судье, признавшем Текебаева коррупционером

18 августа 2017, 13:08 Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека 16 августа приговорил к восьми годам лишения свободы депутата Жогорку Кенеша, лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего посла и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшона Чотонова по обвинению в коррупции. Председательствующим судьей был Айбек Эрнис уулу.

Агентство Sputnik Кыргызстан предлагает 8 фактов о служителе Фемиды, который осудил политика.

1. Возраст за сорок. Айбек Эрнис уулу родился 3 ноября 1974 года в городе Караколе Иссык-Кульской области.

2. Деятельность до должности судьи. Работал старшим следователем в Главном следственном управлении Министерства внутренних дел и следственном отделе Финансовой полиции.

3. Расследовал дело премьера. В 2008 году расследовал дело бывшего главы кабмина Николая Танаева, обвиняемого в том, что составлял незаконные договоры с иностранными компаниями по Кумтору. Но в 2014 году расследование прекратили в связи с истечением срока давности.

4. Баллы, которые привели его к должности судьи. Айбек Эрнис уулу во время отбора судей в 2015 году вышел в лидеры. Тогда в конкурсе на должности судей Первомайского районного суда участвовали 14 человек, прошли 12. В итоге Айбек Эрнис уулу с 53,691 балла занял второе место. В тот же год с 20 июля начал работать в Первомайском районном суде. Первое место тогда занял Эркин Каипов, набравший 53,805 балла.

5. Благодарность от Верховного суда. В нынешнем году 13 февраля на совещании по итогам деятельности местных судов Бишкека и Чуйской области за высокие показатели в деле претворения судебной справедливости председатель Верховного суда Айнаш Токбаева объявила благодарность Айбеку Эрнис уулу.

6. Шутка во время судебного процесса. Рассматривал дело женщины, похитившей и убившей ученика первого класса. В итоге обвиняемая была осуждена на 25 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Во время этого процесса Эрнис уулу сказал шутку адвокату обвиняемой, который улыбнулся в ответ. Это вызвало недовольство журналистов и вызвало бурное обсуждение в обществе после того, как об этом написали в СМИ.

7. Судебные процессы. Айбек Эрнис уулу председательствовал на судебных процессах по делу о тройном убийстве в Киргшелке и об изнасиловании 44-летним воспитателем детского образовательного центра 8-летней девочки.

8. В данное время он рассматривает еще и дело депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова.

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