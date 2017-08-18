Министр соцразвития Кыргызстана встретилась с председателем Арабского союза слепых

18 августа 2017, 13:30 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с председателем Арабского союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халидом Али Аль-Наими.

В ходе встречи стороны обсудили возможность двустороннего сотрудничества, в области повышения качества социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих и слепых.

"Гостей проинформировали о проводимой политике министерства в отношении людей с инвалидностью, в частности отмечено, что в республике большое внимание уделяется улучшению различных видов реабилитации ЛОВЗ. Кроме того, в настоящее время ведомство работает над внедрением Международной классификации функционирования, направленное на новый подход в оценке здоровья ЛОВЗ. Гости также интересовались вопросами продвижения вопроса по ратификации Конвенции о правах инвалидов в Кыргызстане", – говорится в сообщении.

По данным МТСР КР в республике проживают 177 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 29 тысяч дети до 18 лет.

На встрече также приняли участие руководители Общественных организаций, занимающиеся вопросами лиц с ограниченными возможностями здоровья: "Эр Тоштук-Возрождение", "Оказание юридической помощи лицам с инвалидностью", "Феномен", "Второе зрение", и "Кыргызской общество слепых и глухих", где каждый рассказал о своей деятельности по предоставлению услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам стороны договорились о совместной деятельности, которая будет направлена на поддержку людей с инвалидностью, а также по обмену знаниями и опытом в данной области.