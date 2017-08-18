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Творчество Айтматова имеет огромное значение для развития мировой и национальной культуры – Атамбаев

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/tvorchest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443441-ru.html

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Генпрокурор рассказала Алмазбеку Атамбаеву о подготовке к выборам президента

18 августа 2017, 13:00       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев передал приветственное слово участникам форума "Айтматовские чтения: диалог культур", который проходит сегодня в Бишкеке.
Речь главы государства зачитала заместитель руководителя аппарата президента Эльвира Сариева.
В приветствии главы Кыргызстана говорится: "Безусловно творчество Чингиза Айтматова имеет огромное значение для развития мировой и национальной культуры, литературы и искусства. Произведения Айтматова известны на всех континентах и переведены на 180 языков мира. Его имя входит в плеяду признанных классиков XX столетия.
Вклад выдающегося кыргызского писателя-гуманиста и мыслителя в сокровищницу национальной и мировой культуры трудно переоценить. Чынгыз Айтматов гордость нашей нации, а его произведения – интеллектуальное, культурное и нравственное достояние всего человечества. Каждое его произведение становилось настоящим событием в литературной и культурной жизни Кыргызстана и всей планеты. Создание им неповторимые художественные образы – это яркие символы эстетического постижения мира.
Творчество Айтматова – это закономерно проявление богатой духовной культуры кыргызского народа. Впитанные с молоком матери нравственные идеалы, сызмальства усвоенные им культурные ценности кыргызского народа легли в основу его неповторимых произведений, ставших яркими событиями интеллектуальной и духовной жизни бесчисленного количества людей на огромном пространстве. В произведениях писателя глубоко осмысливались проблемы памяти человека и всего сообщества землян, такие сложные и извечные нравственные вопросы бытия, как "человеку человеком быть" - изо дня в день.
В следующем году исполнится 90 лет со дня рождения Чынгыза Айтматова. Учитывая выдающийся вклад великого писателя и общественного деятеля в отечественную и мировую литературу, и культуру, я издал Указ, согласно которому в 2018 году на высоком национальном и международном уровне будет отмечаться эта памятная дата. Правительством Кыргызской Республики учрежден соответствующий Организационный комитет, возглавляемы премьер-министром страны.
И сегодня "Айтматовские чтения" собрались интеллектуалы, деятели культуры и искусства из самых разных стран, чтобы при всех проявлениях в разных жизненных условиях и ситуациях.
Развитие целых направлений отечественного искусства связано с именем великого писателя-мыслителя. Расцвет кыргызской кинематографии, получивший мировое признание с названным "кыргызским чудом", связан с его непревзойденными произведениями.
Творчества Чынгыза Торекуловича выражает духовную жизнь своего народа за целую историческую эпоху, охватывая все его богатство, глубину и сложность. Его имя стало символом своего народа, превратилось в предмет национальной гордости многих поколений, став отправной точкой в системе ценностных ориентиров".
Он также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил благодарность за поддержку данной инициативы.

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