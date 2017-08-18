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Усэйн Болт не сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны" из-за травмы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/usein-bol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443440-ru.html

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18 августа 2017, 13:00       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Ямайский спринтер Усэйн Болт пропустит благотворительный матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" из-за травмы, полученной на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, пишет sports.ru.
Ранее сообщалось, что Болт сыграет за "Манчестер Юнайтед" в благотворительном матче против "Барселоны". Матч состоится на стадионе Олд Траффорд 2 сентября. Помимо Болта, в команду звезд манчестерского клуба войдут легенды команды Райан Гиггз и Пол Скоулз.
"К сожалению, у меня разрыв сухожилий бедра. На реабилитацию мне понадобятся три месяца.
Обычно я не публикую медицинские заключения о состоянии здоровья, но в этот раз было много людей, которые задавались вопросом, действительно ли я получил травму.
Я никогда не обманывал своих поклонников, и мое желание последний раз выступить на чемпионате мира было искренним", – цитирует слова Болта The Guardian.
Напомним, Болт получил травму во время эстафеты 4 по 100 м. Восьмикратный олимпийский чемпион упал во время своего последнего в карьере забега и не сумел финишировать.
Ранее ямайский бегун говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе. Недавно президент "Бертона" Бен Робинсон заявил, что клуб может пригласить Болта на просмотр.

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