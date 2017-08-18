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Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443439-ru.html

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18 августа 2017, 13:24       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне, сообщили в пресс-службе главы государства.
"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан. Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", - говорится в телеграмме.
Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в Испании два теракта произошли за день. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более 100 пострадали. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе, в результате теракта семь человек получили ранения.

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