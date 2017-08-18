Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне

18 августа 2017, 13:24 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне, сообщили в пресс-службе главы государства.

"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан. Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", - говорится в телеграмме.

Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Испании два теракта произошли за день. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более 100 пострадали. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе, в результате теракта семь человек получили ранения.