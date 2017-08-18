МИД выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в результате двух терактов в Испании

18 августа 2017, 13:25 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министерство иностранных дел Кыргызстана на данный момент выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в терактах, произошедших в Барселоне, Испания.

Как агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ведомства, МИД дало оответствующее поручение Посольству Кыргызстана в Швейцарии. "На данный момент пока информации о пострадавших нет. Мы официального ответа от Посольства еще не получили", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, накануне в Испании произошло два террористических акта за день. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более ста пострадали. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе, где в результате теракта семь человек получили ранения.