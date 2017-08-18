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МИД выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в результате двух терактов в Испании

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-vyias...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443438-ru.html

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В Испании за сутки произошли два теракта

При теракте в Барселоне пострадали граждане как минимум 18 стран

18 августа 2017, 13:25       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министерство иностранных дел Кыргызстана на данный момент выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в терактах, произошедших в Барселоне, Испания.
Как агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ведомства, МИД дало оответствующее поручение Посольству Кыргызстана в Швейцарии. "На данный момент пока информации о пострадавших нет. Мы официального ответа от Посольства еще не получили", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, накануне в Испании произошло два террористических акта за день. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более ста пострадали. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе, где в результате теракта семь человек получили ранения.

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