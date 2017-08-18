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Не поеду! Акжол сбежал к бабушке, на этот раз его забрала милиция

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365007_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443437-ru.html

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18 августа 2017, 12:58       Комментарии

В сети снова появилось видео - продолжение истории 10-летнего Акжола, которого снова силой забирают у бабушки.
На видео запечатлено, как люди в милицейской форме забирают его против воли. Мальчик снова плачет и кричит "эне", что в переводе с южного диалекта означает "бабушка".
Напомним, в прошлый раз ребенка также против его воли забрали у бабушки, попутно он цеплялся сначала за пожилую женщину, а потом изо всех сил оказывал сопротивление. Однако мама ребенка и еще одна женщина силой забрали его на машине.
Как сообщается, он сбежал от мамы и вернулся к бабушке, и на этот раз его забрала милиция.
Отметим, этот инцидент произошел в районе Кара-Кулджа Ошской области. После развода родителей ребенок жил с бабушкой, то есть с матерью его отца. Позже отец умер, а суд постановил отдать ребенка маме, хотя есть решение суда о том, что ребенок сам волен выбирать с кем жить.

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