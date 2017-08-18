Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Восемь фактов о судье, признавшем Текебаева коррупционеромВосемь фактов о судье, признавшем Текебаева коррупционеромТворчество Айтматова имеет огромное значение для развития мировой и национальной культуры – АтамбаевТворчество Айтматова имеет огромное значение для развития мировой и национальной культуры – Атамбаев

Суд дал 2,5 года главе типографии, где в пожаре погибли 14 кыргызстанок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365008_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443436-ru.html

Похожие новости

Министр соцразвития Кыргызстана встретилась с председателем Арабского союза слепых

В Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана

МИД выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в результате двух терактов в Испании

Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

Делегация Кыргызстана приняла участие в заседании членов совета Ассоциации азиатских конституционных судов

18 августа 2017, 13:04       Комментарии

Бутырский суд Москвы вынес приговор генеральному директору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, который произошел в августе 2016 года и в результате которого погибли 17 человек.
Как сообщают российские СМИ, суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.
Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение конструкции здания, в котором дверь пожарного хода была заперта, не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.
Москвин в ходе судебного разбирательства признал свою вину, а Яцков отрицал свою причастность к гибели людей при пожаре.
Напомним, пожар в одном из складских помещений, принадлежавших типографии "Печатный экспресс", вспыхнул утром 27 августа 2016 года. Жертвами инцидента стали 17 человек - 14 гражданок Кыргызстана и трое жителей России.
5 сентября 2016 года генеральный директор типографии Сергей Москвин явился в следственные органы с повинной. 6 сентября он был арестован Останкинским судом Москвы. Затем 13 сентября был задержан главный инженер типографии Яцков. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Суд арестовал его.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум