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Российские продюсеры хотели бы снять фильм о Сулайман-Тоо

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rossij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443435-ru.html

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18 августа 2017, 12:48       Комментарии

Российские продюсеры хотели бы снять фильм о горе Сулайман. Об этом на пресс-конференции сообщила Елена Лебедева.
По ее словам, в прошлом году, во время недели российского кино в Оше, и появилась идея создать такую картину.
"В прошлом году в Ош приехал режиссер Андрей Осипов. Мы как-то планировали с Министерством культуры совместную картину, вели переговоры и с мэром города. Но все упирается в финансы. Пока никто такого интереса не проявил", – сказала она.
Лебедева отметила, что данная картина помогла бы узнать о горе всему миру.
"Во всем мире люди узнали бы о городе, о Кыргызстане. Был бы хороший поток туристов", – сказала Лебедева.

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