Российские продюсеры хотели бы снять фильм о Сулайман-Тоо

18 августа 2017, 12:48 Комментарии

Российские продюсеры хотели бы снять фильм о горе Сулайман. Об этом на пресс-конференции сообщила Елена Лебедева.

По ее словам, в прошлом году, во время недели российского кино в Оше, и появилась идея создать такую картину.

"В прошлом году в Ош приехал режиссер Андрей Осипов. Мы как-то планировали с Министерством культуры совместную картину, вели переговоры и с мэром города. Но все упирается в финансы. Пока никто такого интереса не проявил", – сказала она.

Лебедева отметила, что данная картина помогла бы узнать о горе всему миру.

"Во всем мире люди узнали бы о городе, о Кыргызстане. Был бы хороший поток туристов", – сказала Лебедева.