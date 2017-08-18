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Полпред Ошской области провел встречу с местным населением Ноокатского района

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/polpred-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443434-ru.html

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18 августа 2017, 12:31       Комментарии

ОШ, 18.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов провел встречу с жителями города Ноокат и села им.Н.Исанова Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время встречи глава села Н.Исанов, мэр города Ноокат и полпред Ошской области отчитались перед жителями о проделанных работах и планах на будущее. Во время встречи на местах были решены соответствующие проблемы населения, а остальные нерешенные вопросы были запротоколированы для их дальнейшего рассмотрения.
Также со стороны населения были заданы вопросы, на которые были получены соответствующие ответы. Встречи с жителями других сел Ноокатского района будут продолжены.

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