Полпред Ошской области провел встречу с местным населением Ноокатского района

18 августа 2017, 12:31 Комментарии

ОШ, 18.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов провел встречу с жителями города Ноокат и села им.Н.Исанова Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время встречи глава села Н.Исанов, мэр города Ноокат и полпред Ошской области отчитались перед жителями о проделанных работах и планах на будущее. Во время встречи на местах были решены соответствующие проблемы населения, а остальные нерешенные вопросы были запротоколированы для их дальнейшего рассмотрения.

Также со стороны населения были заданы вопросы, на которые были получены соответствующие ответы. Встречи с жителями других сел Ноокатского района будут продолжены.