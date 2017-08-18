Кушнарев: Евразийская сеть трансфера технологий обеспечит доступ к инновационным разработкам всего мира

18 августа 2017, 12:42 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Использование нового аналитического инструмента в сфере патентования – "патентные ландшафты" было предложено в рамках обсуждения проекта Концепции создания сети трансфера технологий. Мероприятие, организованное Департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), нашло широкий отклик среди экспертов, занятых развитием инноваций в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

В обсуждении проекта Концепции приняли участие представители Агентства по технологическому развитию РФ, Федерального института промышленной собственности, Российской сети трансфера технологий, Фонда содействия инновациям, Российской венчурной компании, а также представители иных аналитических центров и организаций – всего более 50.

По мнению директора Департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, Евразийская сеть трансфера технологий объединит уже существующие в странах Союза разрозненные национальные сети в общую систему: "Евразийская сеть трансфера технологий – это инфраструктурный проект, который обеспечит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также дальнейшую интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ к глобальной международной базе технологических запросов и предложений".

В рамках обсуждения представитель Фонда содействия инновациям РФ предложила использовать "патентные ландшафты" – новый аналитический инструмент в сфере патентования.

"Патентный ландшафт" – это информационно-аналитическое исследование патентной документации, с помощью которого можно анализировать ситуацию с новейшими изобретениями в определенном технологическом направлении. Назначение "патентного ландшафта" – доступное, понятное и достоверное описание технологии. Оно строится на основе большого массива специальной научно-технической информации, используемой для описания принципов функционирования запатентованной разработки.

"Главное преимущество такого инструмента – возможность оперативно сравнивать и оценивать перспективные технологии, а также их разработчиков", – поясняет Николай Кушнарев.

Участники дискуссии пришли к выводу, что из-за разрозненности данных сегодня многие промышленные предприятия Союза не могут полноценно сформулировать технологические запросы или получить предложения со стороны научно-исследовательских кругов. Единая информационная сеть поможет сформулировать запрос и найти заинтересованных высококвалифицированных исполнителей – в этом заключается актуальность предлагаемого инфраструктурного проекта.

"Сеть трансфера технологий – это, прежде всего, развитие определенных коммуникативных навыков в среде заинтересованных организаций, – подвел итог заседания Николай Кушнарев. – Уже в ходе подготовки Концепции мы подписали соглашение о сотрудничестве с восемью ключевыми партнерами – Республиканскими Центрами развития технологий в Армении и Казахстане, Центром внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фондом науки Республики Казахстан, Агентством по технологическому развитию РФ и некоторыми другими структурами. Все они выступают потенциальными участниками сетевой системы союзных государств".