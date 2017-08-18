Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Китае появился первый интернет-судВ Китае появился первый интернет-судОчередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

Кушнарев: Евразийская сеть трансфера технологий обеспечит доступ к инновационным разработкам всего мира

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/n.kushnar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443432-ru.html

Похожие новости

Более 40 заявок принято на конкурс "Евразийские коммуникации-2017"

На встрече с генпрокурором А.Атамбаев подчеркнул важность обеспечения надзора на всех этапах предстоящих выборов президента

Кушнарев: Евразийская сеть трансфера технологий обеспечит доступ к инновационным разработкам всего мира

В ближайшие три часа скорость ветра может достигнуть 15-20 м/с

Высшее образование в Кыргызстане: Безрисковый бизнес, нацеленный на предоставление диплома, а не качества

18 августа 2017, 12:42       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Использование нового аналитического инструмента в сфере патентования – "патентные ландшафты" было предложено в рамках обсуждения проекта Концепции создания сети трансфера технологий. Мероприятие, организованное Департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), нашло широкий отклик среди экспертов, занятых развитием инноваций в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.
В обсуждении проекта Концепции приняли участие представители Агентства по технологическому развитию РФ, Федерального института промышленной собственности, Российской сети трансфера технологий, Фонда содействия инновациям, Российской венчурной компании, а также представители иных аналитических центров и организаций – всего более 50.
По мнению директора Департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, Евразийская сеть трансфера технологий объединит уже существующие в странах Союза разрозненные национальные сети в общую систему: "Евразийская сеть трансфера технологий – это инфраструктурный проект, который обеспечит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также дальнейшую интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ к глобальной международной базе технологических запросов и предложений".
В рамках обсуждения представитель Фонда содействия инновациям РФ предложила использовать "патентные ландшафты" – новый аналитический инструмент в сфере патентования.
"Патентный ландшафт" – это информационно-аналитическое исследование патентной документации, с помощью которого можно анализировать ситуацию с новейшими изобретениями в определенном технологическом направлении. Назначение "патентного ландшафта" – доступное, понятное и достоверное описание технологии. Оно строится на основе большого массива специальной научно-технической информации, используемой для описания принципов функционирования запатентованной разработки.
"Главное преимущество такого инструмента – возможность оперативно сравнивать и оценивать перспективные технологии, а также их разработчиков", – поясняет Николай Кушнарев.
Участники дискуссии пришли к выводу, что из-за разрозненности данных сегодня многие промышленные предприятия Союза не могут полноценно сформулировать технологические запросы или получить предложения со стороны научно-исследовательских кругов. Единая информационная сеть поможет сформулировать запрос и найти заинтересованных высококвалифицированных исполнителей – в этом заключается актуальность предлагаемого инфраструктурного проекта.
"Сеть трансфера технологий – это, прежде всего, развитие определенных коммуникативных навыков в среде заинтересованных организаций, – подвел итог заседания Николай Кушнарев. – Уже в ходе подготовки Концепции мы подписали соглашение о сотрудничестве с восемью ключевыми партнерами – Республиканскими Центрами развития технологий в Армении и Казахстане, Центром внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фондом науки Республики Казахстан, Агентством по технологическому развитию РФ и некоторыми другими структурами. Все они выступают потенциальными участниками сетевой системы союзных государств".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум