Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)В Оше пройдет Международный фестиваль плова "Дружба народов Азии"В Оше пройдет Международный фестиваль плова "Дружба народов Азии"

Делегация Кыргызстана приняла участие в заседании членов совета Ассоциации азиатских конституционных судов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443431-ru.html

Похожие новости

Министр соцразвития Кыргызстана встретилась с председателем Арабского союза слепых

В Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана

МИД выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в результате двух терактов в Испании

Суд дал 2,5 года главе типографии, где в пожаре погибли 14 кыргызстанок

Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

18 августа 2017, 12:36       Комментарии

В городе Соло (Индонезия) 7-11 августа прошли очередное заседание членов совета Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААКС) и международный симпозиум "Конституционный суд как хранитель идеологии и демократии в плюралистическом обществе", в которой приняла участие делегация Кыргызстана. Об этом сообщили в Конституционной палате КР.
В ходе работы симпозиума зампредседателя Конституционной палаты Куанбек Киргизбаев выступил с докладом на тему "Конституционная палата Верховного суда как защитник демократии и плюрализма в Кыргызской Республике".
В рамках визита кыргызской делегации состоялась двусторонняя встреча с председателем Конституционного суда Индонезии Арифом Хидаятом, в ходе которой К.Киргизбаев поблагодарил его за теплый прием и отметил высокий уровень организации данного мероприятия.
В ходе работы заседания президентом Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААКС) на 2017-2018 год был избран председатель Конституционного суда Малайзии. Далее эстафета президентства ААКС перейдет к Казахстану, а после к Монголии, затем к Таиланду.
Ассоциация азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов основана в июле 2010 года в качестве консультационного механизма для профильных судов азиатского региона. Кыргызстан стал ее членом в 2015 году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум