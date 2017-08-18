Делегация Кыргызстана приняла участие в заседании членов совета Ассоциации азиатских конституционных судов

18 августа 2017, 12:36 Комментарии

В городе Соло (Индонезия) 7-11 августа прошли очередное заседание членов совета Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААКС) и международный симпозиум "Конституционный суд как хранитель идеологии и демократии в плюралистическом обществе", в которой приняла участие делегация Кыргызстана. Об этом сообщили в Конституционной палате КР.

В ходе работы симпозиума зампредседателя Конституционной палаты Куанбек Киргизбаев выступил с докладом на тему "Конституционная палата Верховного суда как защитник демократии и плюрализма в Кыргызской Республике".

В рамках визита кыргызской делегации состоялась двусторонняя встреча с председателем Конституционного суда Индонезии Арифом Хидаятом, в ходе которой К.Киргизбаев поблагодарил его за теплый прием и отметил высокий уровень организации данного мероприятия.

В ходе работы заседания президентом Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААКС) на 2017-2018 год был избран председатель Конституционного суда Малайзии. Далее эстафета президентства ААКС перейдет к Казахстану, а после к Монголии, затем к Таиланду.

Ассоциация азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов основана в июле 2010 года в качестве консультационного механизма для профильных судов азиатского региона. Кыргызстан стал ее членом в 2015 году.