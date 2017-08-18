Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Царь высокогорья — снежный барсЦарь высокогорья — снежный барсАрабские страны заинтересованы в актуализации философии произведений Айтматова для борьбы с радикальными взглядами – ЖаманкуловАрабские страны заинтересованы в актуализации философии произведений Айтматова для борьбы с радикальными взглядами – Жаманкулов

На рекультивацию урановых объектов в Кыргызстане в Фонд экологической реабилитации поступило 16,5 млн евро

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443430-ru.html

Похожие новости

Министр соцразвития Кыргызстана встретилась с председателем Арабского союза слепых

В Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана

МИД выясняет, нет ли кыргызстанцев среди пострадавших в результате двух терактов в Испании

Суд дал 2,5 года главе типографии, где в пожаре погибли 14 кыргызстанок

Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

18 августа 2017, 12:25       Комментарии

После ратификации Кыргызстаном соглашения с ЕБРР о выделении средств на рекультивацию урановых хвостохранилищ в населенных пунктах Мин-Куш, Шекафтар и Майли-Суу проводятся подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. Рекультивация будет осуществляться через управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) многосторонний Фонд экологической реабилитации для Центральной Азии. Сейчас ЕС является единственным донором фонда с уже внесенным первоначальным взносом в 16,5 млн евро.
"На данный момент ЕС профинансировал технические исследования и оценку воздействия на окружающую среду урановых объектов в упомянутых населенных пунктах. Проведенные исследования позволяют начать рекультивацию объектов в Мин-Куше и Шекафтаре и дают понимание, какие меры должны быть предприняты для улучшения условий жизни населения в этих селах", - говорится в сообщении.
После ратификации соглашения правительству Кыргызстана предлагается создать профильные структуры для управления проектами по рекультивации объектов. Европейский Союз окажет необходимую техническую помощь.
На указанных объектах подготовительные работы проводились на основе Стратегического мастер-плана по экологической реабилитации объектов уранового наследия в Центральной Азии. Этот план разработан под патронажем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и будет подписан в сентябре 2017 года на Генеральной конференции МАГАТЭ.
Параллельно с этим на полях Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоится специальное заседание для обсуждения достигнутого прогресса в реализации резолюции ООН от 2013 года, призывающей оказать международную поддержку для смягчения угроз в Центральной Азии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум