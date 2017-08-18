На рекультивацию урановых объектов в Кыргызстане в Фонд экологической реабилитации поступило 16,5 млн евро

18 августа 2017, 12:25 Комментарии

После ратификации Кыргызстаном соглашения с ЕБРР о выделении средств на рекультивацию урановых хвостохранилищ в населенных пунктах Мин-Куш, Шекафтар и Майли-Суу проводятся подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. Рекультивация будет осуществляться через управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) многосторонний Фонд экологической реабилитации для Центральной Азии. Сейчас ЕС является единственным донором фонда с уже внесенным первоначальным взносом в 16,5 млн евро.

"На данный момент ЕС профинансировал технические исследования и оценку воздействия на окружающую среду урановых объектов в упомянутых населенных пунктах. Проведенные исследования позволяют начать рекультивацию объектов в Мин-Куше и Шекафтаре и дают понимание, какие меры должны быть предприняты для улучшения условий жизни населения в этих селах", - говорится в сообщении.

После ратификации соглашения правительству Кыргызстана предлагается создать профильные структуры для управления проектами по рекультивации объектов. Европейский Союз окажет необходимую техническую помощь.

На указанных объектах подготовительные работы проводились на основе Стратегического мастер-плана по экологической реабилитации объектов уранового наследия в Центральной Азии. Этот план разработан под патронажем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и будет подписан в сентябре 2017 года на Генеральной конференции МАГАТЭ.

Параллельно с этим на полях Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоится специальное заседание для обсуждения достигнутого прогресса в реализации резолюции ООН от 2013 года, призывающей оказать международную поддержку для смягчения угроз в Центральной Азии.