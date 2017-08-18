В Кыргызстане учрежден Климатический центр

18 августа 2017, 12:34 Комментарии

В Кыргызстане учрежден Центр по климатическому финансированию. Как сообщается в постановлении правительства, климатический центр является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме учреждения, основанным на праве оперативного управления.

Климатический центр имеет основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе валютные, в системе казначейства КР.

Основными целями центра являются:

- cодействие в привлечении финансовых ресурсов и инвестиций из Зеленого климатического фонда ООН (ЗКФ) и международных организаций;

- содействие в продвижении инвестиций, реализации программ и проектов в области изменения климата.

Задачами климатического центра являются:

- осуществление взаимодействия с государственными органами, международными организациями, партнерами по развитию, заинтересованными некоммерческими организациями, бизнес-структурами, учебными и научными заведениями по вопросу изменения климата;

- содействие в разработке национальной стратегии по проблемам изменения климата;

- содействие в привлечении финансирования в сфере изменения климата;

- участие в реализации программ и проектов, финансируемых из ЗКФ и международных организаций;

- участие в осуществлении мониторинга проектов в области изменения климата;

- участие в повышении осведомленности и информированности общества в сфере изменения климата.

Функции центра:

- представляет интересы КР в ЗКФ, международных организациях и партнерах по развитию;

- участвует в разработке национальной стратегии по проблемам изменения климата;

- участвует в разработке процедуры утверждения проектов для финансирования из ЗКФ;

- участвует в разработке предложений по финансированию проектов по адаптации к изменению климата и предотвращению последствий изменения климата;

- участвует в проведении экспертиз предлагаемых и реализованных проектов в сфере изменения климата;

- ведет базу данных о климатических проектах, реализуемых в республике;

- организует процесс верификации результатов и мониторинга проектов, финансируемых из ЗКФ, с обеспечением финансовой прозрачности;

- взамодействует с ЗКФ и аккредиттированными международными финансовыми институтами, организациями и учреждениями по разработке проектных предложений и программ;

- содействует организациям и учреждениям в проведении аккредитации в ЗКФ;

- содействует в привлечении инвестиций на воздействие и адаптацию к изменению климата в сельском хозяйстве, ирригации, гидроэнергетике, возобновляемых источников энергии, в продвижении энергоэффективных и низкоуглеродных технологий в транспорте, здравоохранении, предупреждения чрезвычайных ситуаций, устойчивого землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства;

- содействует в поиске и привлечении средств для снижения зависимости местного населения от природных ресурсов и угроз биоразнообразию через реализацию адаптационных механизмов социально-экономического развития и более эффективное самоуправление, сохранение комплекса агро-экосистемных услуг;

- проводит поиск и привлечение средств на сокращение нагрузок на природные ресурсы от конкурирующих видов землепользования, наращивание потенциала по применению адаптивных инструментов по устойчивому управлению земель, восстановление комплекса полезащитных, противоэрозионных насаждений на сельскохозяйственных землях;

- проводит поиск и привлечение средств на сокращение нагрузок на лесные ресурсы и обеспечение устойчивости комплекса лесных экосистемных услуг, лесовосстановление и стимулирование облесения с целью восстановления и сохранения площади речных водосборов, улучшения водного режима территорий;

- проводит поиск и привлечение средств для решения глобальных, региональных, национальных и локальных экологических проблем, создание благоприятного инвестиционного климата для реализации адаптационных проектов;

- организует консультации, совещания и публичные мероприятия в сфере изменения климата;

- осуществляет и координирует обмен информацией, распространение знаний и повышение осведомленности населения по вопросам изменения климата.

Общее руководство и контроль за деятельностью Климатического центра осуществляет директор.

Директор назначается на должность и освобождается от должности премьер-министром по представлению вице-премьер-министра, курирующего вопросы охраны окружающей среды.

В отсутствие директора его функции исполняет его заместитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности премьер-министром по представлению вице-премьер-министра.

Климатический центр вправе использовать государственное имущество в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Источниками финансирования центра являются:

- грантовые средства;

- добровольные взносы юридических и физических лиц;

- иные доходы, не запрещенные законодательством КР.

Полученные учреждением доходы, а также имущество, приобретенное за счет собственных средств, принадлежат Климатическому центру на праве собственности.

Климатический центр осуществляет свою деятельность на основе утвержденных планов работы и отчитывается по ним перед премьером и Координационной комиссией по проблемам изменения климата.

Реорганизация и ликвидация центра осуществляются в соответствии с законодательством.