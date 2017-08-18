Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

18 августа 2017, 12:38 Комментарии

Последние группы кыргызстанских паломников из Медины 17 августа отправились в священный город Мекка. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.

Было совершено 8 рейсов по маршруту Бишкек-Медина, Ош-Медина, по которым отправились 2400 паломников. До 17 августа они находились в городе Медина.

Паломники из Кыргызстана посетили исторические места города и мечети.

Кыргызстанцы жили в пятизвездочном отеле, для них были предусмотрены все условия для комфортного пребывания в городе.

На сегодняшний день в Саудовский Аравии находятся 3900 паломников из Кыргызстана, оставшиеся паломники в ближайшие дни полетят в Мекку рейсом Ош-Джидда.