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Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443428-ru.html

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18 августа 2017, 12:38       Комментарии

Последние группы кыргызстанских паломников из Медины 17 августа отправились в священный город Мекка. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.
Было совершено 8 рейсов по маршруту Бишкек-Медина, Ош-Медина, по которым отправились 2400 паломников. До 17 августа они находились в городе Медина.
Паломники из Кыргызстана посетили исторические места города и мечети.
Кыргызстанцы жили в пятизвездочном отеле, для них были предусмотрены все условия для комфортного пребывания в городе.
На сегодняшний день в Саудовский Аравии находятся 3900 паломников из Кыргызстана, оставшиеся паломники в ближайшие дни полетят в Мекку рейсом Ош-Джидда.

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