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В Китае появился первый интернет-суд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365006_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443425-ru.html

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18 августа 2017, 12:44       Комментарии

В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый интернет-суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Отмечается, что интернет-суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, о заключённых онлайн долговых контрактах, а также о нарушении авторских прав в интернете.
Слушания и объявление приговора также будут вестись с помощью видеотрансляции в режиме онлайн.
На церемонии открытия интернет-суда в сегодня, 18 августа, присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.

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