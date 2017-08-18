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Впервые за шесть лет Токтогулка наполнена на 100 процентов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443424-ru.html

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Жителей Токтогульского района поймали с 2 кг тяжелых наркотиков

18 августа 2017, 12:21       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Объем Токтогульского водохранилище достиг максимума - 19,5 миллиарда кубометров воды, сообщили в пресс-службе ОАО "Электрические станции".
Токтогульская ГЭС вырабатывает до 40 процентов электроэнергии в стране.
"Одновременно с притоком воды идет расход через гидротурбины. Это нормальная штатная ситуация, никакого критического момента здесь нет. 19,5 миллиарда кубометров набирались в 2003, 2010 и 2011 годах. Имеется в виду осенне-зимний период 2010/2011", - сообщили в ОАО.
В этом году приточность выше нормы, из-за чего образовался избыток воды в 1,5 миллиарда кубометров. Поэтому начались экспорт электроэнергии в Узбекистан и технические попуски, известные как холостые сбросы.
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