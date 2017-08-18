Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В сеть попали личные данные около 1,8 млн избирателей в СШАВ сеть попали личные данные около 1,8 млн избирателей в СШАНа рекультивацию урановых объектов в Кыргызстане в Фонд экологической реабилитации поступило 16,5 млн евроНа рекультивацию урановых объектов в Кыргызстане в Фонд экологической реабилитации поступило 16,5 млн евро

Царь высокогорья — снежный барс

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443423-ru.html

Похожие новости

Таймлапс видео — Реакция снежных барсов на фотоловушки в Сарычат-Ээрташском заповеднике

Снежный барс просит не мусорить — в Бишкеке появился новый стрит-арт

По Кыргызстану местами дожди, в высокогорной зоне снег — прогноз погоды на 18 августа

Вам стоит это увидеть! — фото снежных барсов на площади Ала-Тоо

Для спасения барсов необходимо сохранить высокогорную экосистему, - активисты

18 августа 2017, 12:27       Комментарии

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум