Как и где провести выходные в столице. Афиша с 18 по 20 августа

18 августа 2017, 12:34 Комментарии

Пятница, 18 августа Stand Up Money Mic. Если вы любите хорошо посмеяться и пошутить, то это мероприятие точно для вас. В пятничный вечер Stand Up Comedy Bishkek собирает всех старых и новых друзей. Море шуток, океан эмоций - все, что требуется для хорошего отдыха. Также организаторы предлагают вам выступить со сцены со своей историей, победитель вечера получит денежный приз. Рассмеши гостей и собери банк вечера. Начало в 20.00, вход 300 сомов.

Encounter "от заката до рассвета" Coyote Ugly/мото-бар "Перцы". Если вы любитель приключений, спешите собрать свою команду и поучаствовать в увлекательной игре по сюжету фильма "От заката до рассвета". На каждой остановке будут таиться загадки, разгадав которые, вы сможете перейти в следующую локацию. Игрокам стоит быть внимательней, ведь где-то на пути к цели спрятан клад. Вас ждет захватывающая и увлекательная игра. Старт в мото-баре "Перцы", финальная точка в баре "Coyote Ugly". По окончании вас ждут потрясающие призы. Участие в игре бесплатное, нужно только подать заявку и зарегистрироваться. Начало в 18.00, вход свободный.

Movie time "Inspire us-Join us". В эту пятницу в центре Feel Good состоится просмотр фильма "Rafea: Solar Mama". Организаторы предлагают стать свидетелями героических усилий женщины по имени Рафи. Она была второй женой бедуина, которая помогала необразованным женщинам в Индии обучиться и найти свое место в жизни.

Также в программе несколько реальных вдохновляющих историй из жизни социальных предпринимателей. Затем последуют совместный анализ и обсуждение просмотренного. Начало в 18.30, вход свободный. Язык - английский.

Electro Groove Party. Арт Кафе Studio 247 приглашает всех на дискотеку в стиле олдскул. На главной сцене вместе с Русланом Саскеевым лучшие хиты 90-х и не только. Зажигательная музыка и танцы до утра. Начало в 01.00, вход свободный.

Суббота, 19 августа Мария Гнусина (саксофон) в #chemodanzus. Только в эту субботу для настоящих любителей саксофона в баре "Чемодан Зусмановича" выступает Марина Гнусина. Марина мультиинструменталист, и в этот раз она порадует гостей блюзово-джазовыми произведениями и импровизацией на саксофоне. Насладитесь хорошей музыкой! Начало в 21.00, вход свободный.

"Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма. В эту субботу в ololohaus состоится показ фильма "Вторая жизнь Уве". Это история о пожилом ворчуне, который достает всех своими придирками. Он впадает в ярость от любой мелочи, будь то неправильная парковка машины или выброшенный не туда мусор. Но, несмотря на скверный характер, Уве умеет все. У него идеальный порядок в доме и в мыслях. Но зачем ему понадобилась пригоршня снотворного, пистолет и крюк в потолке? Возможно, на эти вопросы мог бы ответить кот, которого бесчувственный Уве так и не смог прогнать. Начало в 19.00, вход 100 сомов.

Latino Party. В клубе GQ состоится потрясающая вечеринка в стиле латино. Непревзойденные ритмы сальсы, бачаты и кизомбы прогонят любую скуку. Также в программе вечера мастер-класс по бачате для начинающих и флешмоб-афрохаус. Начало вечеринки в 20.00, вход 150 сомов.

Неделя российского кино в Кыргызстане. Приурочено мероприятие к 25-летию установления дипломатических отношений между КР и РФ. В эту субботу состоятся показы фильмов "Анна Каренина" в 16.00 и "Дама пик" в 20.00. Место проведения - кинотеатр "Октябрь", вход свободный.

Воскресенье, 20 августа 4-й этап чемпионата КР по картингу. В предстоящее воскресенье в Токмоке пройдет 4-й этап чемпионата. В нем примут участие ведущие спортсмены Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Шум и драйв гарантированы. Мероприятие состоится на взлетной полосе военного аэродрома. Вход бесплатный.

Цирковое шоу гигантских фонтанов "Удивительный город". Цирк снова открывает двери для старых и новых друзей. Новое шоу на бишкекской арене. Вы увидите три стихии на одном манеже: огонь, земля и вода сольются воедино. Организаторы обещают удивить даже самого искушенного зрителя. Начало представлений в 12.00 и 16.00, стоимость билетов от 500 сомов.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });