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В сеть попали личные данные около 1,8 млн избирателей в США

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-set-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443419-ru.html

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18 августа 2017, 12:29       Комментарии

Личные данные 1,8 млн жителей Чикаго утекли в Сеть из-за ошибки компании Election Systems & Software, которая занимается разработкой программного обеспечения для машин для голосования, пишет "Лайф", со ссылкой на телеканал CNN.
Речь идет об и именах, адресах, датах рождения избирателей, а также их номерах социального страхования и в некоторых случаях номерах водительских удостоверений. При этом отмечается, что сведения о том, за кого голосовали эти избиратели на последних выборах, рассекречены не были.
Представители Чикагского совета по выборам подтвердили факт произошедшей утечки и пояснили, что причиной стала неправильная конфигурация настроек безопасности. Сотрудник, ответственный за выполнение этой работы, произвел неправильные настройки, и личные данные пользователей попали в облачное хранилище Amazon.
При этом пока нет оснований полагать, что доступ к попавшим в Сеть данным получили злоумышленники.

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