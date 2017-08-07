В сеть попали личные данные около 1,8 млн избирателей в США

18 августа 2017, 12:29 Комментарии

Личные данные 1,8 млн жителей Чикаго утекли в Сеть из-за ошибки компании Election Systems & Software, которая занимается разработкой программного обеспечения для машин для голосования, пишет "Лайф", со ссылкой на телеканал CNN.

Речь идет об и именах, адресах, датах рождения избирателей, а также их номерах социального страхования и в некоторых случаях номерах водительских удостоверений. При этом отмечается, что сведения о том, за кого голосовали эти избиратели на последних выборах, рассекречены не были.

Представители Чикагского совета по выборам подтвердили факт произошедшей утечки и пояснили, что причиной стала неправильная конфигурация настроек безопасности. Сотрудник, ответственный за выполнение этой работы, произвел неправильные настройки, и личные данные пользователей попали в облачное хранилище Amazon.

При этом пока нет оснований полагать, что доступ к попавшим в Сеть данным получили злоумышленники.