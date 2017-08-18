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Более 40 заявок принято на конкурс "Евразийские коммуникации-2017"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-40-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443418-ru.html

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Будущее стратегических отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в Астане

18 августа 2017, 11:59       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Более 40 заявок принято на конкурс PR- и медиа-проектов по продвижению интеграции "Евразийские коммуникации-2017", который проводится в рамках Международного выставочного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Организаторами конкурса выступают Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Деловой совет Евразийского экономического союза (ДС ЕАЭС) и Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
Цель конкурса – развитие евразийских коммуникаций, поиск лучших практик евразийского бизнеса, продвижение идеи евразийской интеграции.
Среди участников – Евразийский банк развития (ЕАБР), Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, Международный альянс "Трудовая миграция", телекомпания "Апорт" и другие.
Лучшие проекты будут определены в девяти номинациях: "Евразийский бизнес. Истории успеха", "Цифровая повестка Евразии", "Взаимная торговля и транспортно-логистические коридоры", "Таможенное единство", "Единый рынок лекарств", "Энергетический рынок", "Снятие барьеров", "Трудовая миграция" и "Образование и культура".
Церемония награждения победителей конкурса состоится 26 августа на выездной сессии "Дни PR Евразийского союза в Астане".
Справка
Форум "Евразийская неделя" – ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает в себя деловую и экспозиционную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Первый форум "Евразийская неделя" состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития "Открытые инновации". Было проведено 16 тематических мероприятий с участием деловых и экспертных кругов Союза и третьих стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная Корея, страны ЕС). На площадке форума выступили более 400 спикеров. В выставочной части приняли участие 43 экспонента из стран ЕАЭС. Форум посетили более 2 000 человек. Подробнее на сайте мероприятия:http://www.eurasianweek.org/

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