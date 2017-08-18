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Арабские страны заинтересованы в актуализации философии произведений Айтматова для борьбы с радикальными взглядами – Жаманкулов

Источник:
http://kabar.kg/news/arabskie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443417-ru.html

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18 августа 2017, 12:23       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Арабские государства выражают заинтересованность в актуализации и популяризации философии в произведениях кыргызского писателя Чингиза Айтматова для борьбы с радикальными взглядами в исламском мире. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель министра культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.
С целью возобновления тем, затронутых великим писателем, Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", представители интеллигенции арабских государств и Министерство культуры, информации и туризма КР, организовали международный форум "Айтматовские чтения: диалог культур".
"Произведения Чингиза Айтматова переведены почти на все языки мира, и сегодня обсуждается тематика пропаганды среди молодежи основных смыслов его произведений. Особенно в этом заинтересованы регионы, которые нуждаются в возрождении философии гуманизма. Сегодня на форуме мы обсуждаем основные вопросы и те сигналы, которые были в произведениях Айтматова, для решения проблем в мире. Очень рады, что представители арабских государств выразили заинтересованность в этом", - разъяснил Жаманкулов.
Он также отметил, в дальнейшем арабские государства заинтересованы продолжить работу на основе произведений Айтматова в плане осуществления переводов, киноиндустрии и иной формы распространения информации с целью передачи новому поколению глубокого смысла бессмертных произведений литературы.
"Мы знаем, что по большей части произведения Айтматова читают на постсоветском пространстве. Сегодня к нам подключается исламский мир, и это только радует", - заключил Жаманкулов.

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