ГСИН предлагает упростить процедуру экстрадиции из Кыргызстана иностранных граждан без документов

18 августа 2017, 12:12 Комментарии

Государственная служба исполнения наказаний предлагает упростить процедуру экстрадиции из Кыргызстана иностранных граждан. Как сообщается в справке-обосновании к проекту закона, опубликованного для общественного обсуждения, иностранные граждане или лица без гражданства въезжают в республику и выезжают из КР через пункты пропуска на государственной границе, открытые для международного сообщения по действительным документам и визам, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, и вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является КР.

В ГСИН отмечают, что действующие подзаконные акты, регулирующие порядок пребывания лиц без гражданства и иностранных граждан на территории КР, прописаны с учетом наличия у них действительных документов, удостоверяющих личность. Однако практика показывает, что в случае отсутствия или утери документов у лиц, подлежащих экстрадиции в другие страны, процесс восстановления документов занимает длительное время, а иногда становится невозможным.

В связи с чем предлагается внести поправки, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие экстрадиции и не имеющие действительных документов, удостоверяющих их личность, но признаваемых Кыргызстаном в этом качестве, могут пересекать государственную границу на основании решения Генеральной прокуратуры, что позволит сократить срок процедуры экстрадиции.