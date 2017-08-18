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Трудовое детство. Милиция задержала более 10 работающих детей на "Дордое"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364996_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443415-ru.html

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18 августа 2017, 11:47       Комментарии

В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек на рынках как столицы, так и за ее пределами.
Сотрудники милиции проверили Ошский базар, но там привычных попрошаек обнаружить не удалось. Поэтому было решено провести параллельный рейд по выявлению несовершеннолетних, которые трудятся на рынках.
Особый акцент сделали на рынок "Дордой". Здесь милиция нашла более 10 работающих детей. Возраст у всех разный - от 7 до 14 лет. Сфера деятельности у каждого своя: кто-то торгует мороженым и прохладительными напитками, а кто-то помогает реализовывать продукцию, которой торгуют старшие. Всех их правоохранительные органы забрали в ГОМ.
В отделение милиции за несовершеннолетними работниками впоследствии приходят старшие братья или сестры. По закону, чтобы забрать ребенка, нужно доказать свое родство с ним. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении подростка, а также документ, удостоверяющий личность самого родителя или родственника.
Самое важное, что нужно знать детям - это номер мобильных телефонов своих родителей. После того как инспектор узнает контакты, он начинает звонить по указному детьми номеру, сообщая, что ребенок находится в милиции.
Если некоторым объясняют по телефону, что нужно с собой принести, то другие приходят без документов доказывая, что это их ребенок и он достаточно большой, чтобы работать. Но инспекторы опираются лишь на закон и выдача несовершеннолетних происходит по установленным правилам.
Несмотря на то что дети помогают своим родным, закон для всех един. По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, особенно в летнее время увеличивается количество школьников, работающих на рынках.
"Цель этого рейда - выявить детей, которые работают на ТРК "Дордой", "Мадина", Аламединском рынке. В данное время мы находимся на территории "Дордоя". Здесь мы выявляем детей, которые находятся без контроля и во время летнего периода зарабатывают деньги своими силами. Согласно Трудовому кодексу, с 16 лет несовершеннолетний подросток имеет право работать, но только во время летних каникул и с разрешения родителей", - сказал начальник ИДН Свердловского района Бишкека Канат Маймулов.
Стоит отметить, за детский труд работодателям придется платить не только ребенку, но и государству. Сумма штрафа - от 500 до двух тысяч сомов. В первый раз родители могут отделаться лишь предупреждением, но затем придется выплачивать штраф.

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