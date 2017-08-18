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Атамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365005_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443414-ru.html

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ГНС за 7 месяцев установила более 11,5 тыс. нарушений у субъектов предпринимательства

ГНС за 7 месяцев при проверке субъектов предпринимательства установила более 11,5 тыс нарушений

18 августа 2017, 11:59       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 августа, принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране и проводимой работе по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с различными видами преступлений. Было доложено об активизации работы в первую очередь в экономической сфере, по выявлению и пресечению коррупционных проявлений.
Также Индира Джолдубаева остановилась на принимаемых мерах по организации работы органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов президента страны для обеспечения строгого соблюдения требований Конституции и недопущения нарушений избирательного законодательства.
Атамбаев подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.
Глава государства также отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что эта работа приобретает особую значимость в условиях принимаемых мер по защите прав предпринимателей и реформы системы правоохранительных органов страны.

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