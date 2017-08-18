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Атамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборовАтамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборов

Виновником ДТП с участием 5 машин оказался нетрезвый сотрудник УВД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365004_vi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443413-ru.html

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18 августа 2017, 12:07       Комментарии

Виновником ДТП с участием 5 автомобилей на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького является сотрудник Ленинского УВД, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.
Сообщается, в ходе опроса водителя "Тойоты" установлено, что он является старшиной милиции и работает в органах внутренних дел с 2011 года. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 281 "Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств" УК КР.
Водитель "Тойоты" задержан и водворен в ИВС. В настоящий момент проводится служебное расследование в отношении руководства Ленинского УВД.
Напомним, сегодня утром, 18 августа, примерно в 6.30 на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького столкнулись пять автомобилей.
Автомобиль "Тойота" двигался по проспекту Айтматова и столкнулся с "Маздой", которая стояла на перекрестке во время красного сигнала светофора. От удара та столкнулась с впереди стоящими автомобилями. Всего в результате ДТП пострадало 5 машин. Кроме того, от удара скончались водитель и пассажир автомобиля "Мазда".

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