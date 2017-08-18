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В Кыргызстане пытаются устроить теракты — ГКНБ призывает к бдительности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443412-ru.html

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18 августа 2017, 11:49       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана призывает население к бдительности в связи с усилением попыток организации терактов в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Угроза, как сообщили в ведомстве, исходит от международных террористических организаций (МТО), в частности, от "Джамаат таухидва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым, объявленным в розыск за организацию теракта в посольстве Китая в Кыргызстане.
Речь идет также о неких Бурханидине Жантораеве и Ильясе Сабирове, находящихся в международном розыске и пребывающих на территориях Сирии и Турции. ГКНБ отмечает, что это МТО является главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу.
Обо всех подозрительных лицах и о фактах ГКНБ просит незамедлительно сообщать в дежурные службы ГКНБ и МВД или ближайшие отделы органов внутренних дел.
30 августа 2016 года террорист-смертник на автомобиле Mitsubishi Delica, протаранив западные ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности. Три человека из обслуживающего персонала получили ранения, никто из дипломатических работников не пострадал. Трем виновным в совокупности дали 38 лет тюрьмы, еще несколько человек в розыске.
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