Пьяный милиционер стал виновником крупного ДТП в Бишкеке

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Виновником крупного ДТП, которое произошло утром 18 августа в Бишкеке, стал пьяный милиционер, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ДТП с участием пяти машин произошло в 6.15. В нем погибли два человека.

Выяснилось, что виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района. Он носит звание старшины, в органах внутренних дел с 2011 года.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится служебное расследование в отношении его руководителей.

28-летний милиционер Toyota Windom ехал по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении и на пересечении с улицей Горького врезался в автомобиль Mazda.

"Дальше все пошло по цепочке: от удара Mazda врезалась в Toyota Wish, Wish ударил Honda Fit, Fit врезался в Honda Stream. Все эти машины стояли на светофоре. 26-летний пассажир Mazda скончался на месте, а водитель умер по дороге в больницу. Водитель Windom - виновник ДТП, был пьян. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.

По факту назначили все экспертизы. Идет следствие.

