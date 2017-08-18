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Пьяный милиционер стал виновником крупного ДТП в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443411-ru.html

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Крупное ДТП в Бишкеке — подробности и видео очевидца

18 августа 2017, 11:55       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Виновником крупного ДТП, которое произошло утром 18 августа в Бишкеке, стал пьяный милиционер, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуКрупное ДТП в Бишкеке — подробности и видео очевидца
ДТП с участием пяти машин произошло в 6.15. В нем погибли два человека.
Выяснилось, что виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района. Он носит звание старшины, в органах внутренних дел с 2011 года.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводится служебное расследование в отношении его руководителей.
28-летний милиционер Toyota Windom ехал по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении и на пересечении с улицей Горького врезался в автомобиль Mazda.
"Дальше все пошло по цепочке: от удара Mazda врезалась в Toyota Wish, Wish ударил Honda Fit, Fit врезался в Honda Stream. Все эти машины стояли на светофоре. 26-летний пассажир Mazda скончался на месте, а водитель умер по дороге в больницу. Водитель Windom - виновник ДТП, был пьян. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.
По факту назначили все экспертизы. Идет следствие.
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