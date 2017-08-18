Генпрокурор рассказала Алмазбеку Атамбаеву о подготовке к выборам президента

18 августа 2017, 11:55 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 18 августа, принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране и проводимой работе по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с различными видами преступлений.

"Ему доложили об активизации работы, в первую очередь в экономической сфере, по выявлению и пресечению коррупционных проявлений. Джолдубаева остановилась на принимаемых мерах по организации работы органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов президента страны для обеспечения строгого соблюдения требований Конституции и недопущения нарушений избирательного законодательства", – говорится в сообщении.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.

"Глава государства также отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что эта работа приобретает особую значимость в условиях принимаемых мер по защите прав предпринимателей и реформы системы правоохранительных органов страны", – пояснили в пресс-службе.