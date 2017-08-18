Виновником ДТП в центре Бишкека, в котором погибли двое, оказался старшина милиции, он был пьян

18 августа 2017, 11:43 Комментарии

Стали известны подробности крупного ДТП в центре Бишкека, с участием пяти машин, сообщает пресс-служба ГУВД.

Напомним, 18 августа на пересечении улицы Горького и проспекта Мира столкнулись несколько авто, есть пострадавшие.

По данным милиции, установлено, что водитель автомашины "Тойота Виндом", К. Н., 1989 года рождения, столкнулся с "Маздой", стоявшей на красном знаке светофора.

"После удара "Мазда" столкнулась с впереди стоящими автомашинами. В результате ДТП погибли двое – водитель "Мазды" Ш.В., 1974 года рождения, и его пассажир, К.Д., 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы. Виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района в звании старшина милиции, в органах внутренних дел с 2011 года. Управлял автомашиной в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Автомашина поставлена на штрафную автостоянку. Назначен ряд судебных экспертиз.

"Водитель задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводится расследование по уголовному делу. Также проводится служебное расследование в отношении руководителей", – пояснили в милиции.