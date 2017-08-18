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Виновником ДТП в центре Бишкека, в котором погибли двое, оказался старшина милиции, он был пьян

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vinovn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443408-ru.html

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18 августа 2017, 11:43       Комментарии

Стали известны подробности крупного ДТП в центре Бишкека, с участием пяти машин, сообщает пресс-служба ГУВД.
Напомним, 18 августа на пересечении улицы Горького и проспекта Мира столкнулись несколько авто, есть пострадавшие.
По данным милиции, установлено, что водитель автомашины "Тойота Виндом", К. Н., 1989 года рождения, столкнулся с "Маздой", стоявшей на красном знаке светофора.
"После удара "Мазда" столкнулась с впереди стоящими автомашинами. В результате ДТП погибли двое – водитель "Мазды" Ш.В., 1974 года рождения, и его пассажир, К.Д., 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы. Виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района в звании старшина милиции, в органах внутренних дел с 2011 года. Управлял автомашиной в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.
Автомашина поставлена на штрафную автостоянку. Назначен ряд судебных экспертиз.
"Водитель задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводится расследование по уголовному делу. Также проводится служебное расследование в отношении руководителей", – пояснили в милиции.

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