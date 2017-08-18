"Он подергивался с каждым ударом": Американец случайно забил себе в сердце гвоздь

18 августа 2017, 11:32 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в больницу обратился мужчина, который случайно забил себе в сердце гвоздь. Об этом сообщает Associated Press. 52-летний американец Дуг Бергесон (Doug Bergeson) ремонтировал камин и непреднамеренно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета.

Мужчина понял, что произошло, только сняв толстовку и увидев в груди девятисантиметровый гвоздь. "Он подергивался с каждым ударом сердца", — говорит он.

Происшествие не напугало Бергесона. Мужчина умылся, сел в машину и доехал до ближайшей больницы. Его злило, что придется отлучиться на весь день, и он не успеет закончить работу, пишет Lenta.ru.

Врач осмотрел Бергесона и похвалил его за то, что он не пытался самостоятельно вытащить гвоздь из груди. "Это показывает, какое самообладание сохранил этот джентльмен даже после такого неудачного дня", — прокомментировал он.

Бергесон провел в больнице два дня. После возвращения домой он назвал случившееся поучительным опытом.