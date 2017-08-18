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ГУВД: Виновник крупного ДТП в Бишкеке, где погибли люди – сотрудник милиции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/guvd-vino...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443404-ru.html

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18 августа 2017, 11:48       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. На пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького в Бишкеке сегодня утром произошло ДТП, столкнулись пять машин. В результате ДТП погибли два человека.
В ГУВД столицы сообщили, что водитель автомашины Toyota Windom – сотрудник УВД Ленинского района в звании старшина милиции, в органах внутренних дел работает с 2011 года. В милиции добавили, что он управлял автомашиной в нетрезвом состоянии.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств".
Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз. Также проводится служебное расследование.
В ГУВД пояснил, что ДТП произошло в 6:15. При осмотре места происшествия установлено, что 28-летний водитель автомашины Toyota Windom, направляясь по проспекту Айтматова, совершил столкновение с автомашиной Mazda, которая остановилась перед красным знаком светофора. Mazda после удара столкнулась с впереди стоящими автомашинами.
В результате ДТП погибли два человека – водитель автомашины Мазда, Ш.В. 1974 года рождения и его пассажир, К.Д. 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы.

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