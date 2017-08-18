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Претендент на должность президента рассказал, почему не пришел на тестирование по госязыку

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443402-ru.html

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ЦИК оказалась не в курсе тестирования Омурбека Текебаева

Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗО

18 августа 2017, 11:37       Комментарии

Претендент на должность президента Кыргызстана Бакыт Керимбеков рассказал, почему не пришел на тестирование на знание государственного языка. Как сказал он 18 августа на пресс-конференции в АКИpress, в законе о выборах президента на кыргызском языке указано, что кандидат должен предоставить в Центральную избирательную комиссию 30 тыс. "рук" (кол), а не подписей, как это написано в редакции на русском языке.
Б.Керимбеков напомнил, что в случае расхождения текста Конституции и иных нормативно-правовых актов на госязыке с текстом на официальном языке, текст на государственном языке считается оригиналом.
"Какие руки мы должны собрать? Чьи? Людские или обезьяньи? Раньше ходили по селениям и собирали руки, которые смогут держать мечи для сражения с врагом. Разве мы сейчас выходим на тропу войны? Это большое недоразумение и неуважение к своему языку. Поэтому я не пошел сдавать тест", - отметил он.
По его словам, слово "подпись" должно переводиться на кыргызский как "кол тамга".

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