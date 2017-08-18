Претендент на должность президента рассказал, почему не пришел на тестирование по госязыку

18 августа 2017, 11:37 Комментарии

Претендент на должность президента Кыргызстана Бакыт Керимбеков рассказал, почему не пришел на тестирование на знание государственного языка. Как сказал он 18 августа на пресс-конференции в АКИpress, в законе о выборах президента на кыргызском языке указано, что кандидат должен предоставить в Центральную избирательную комиссию 30 тыс. "рук" (кол), а не подписей, как это написано в редакции на русском языке.

Б.Керимбеков напомнил, что в случае расхождения текста Конституции и иных нормативно-правовых актов на госязыке с текстом на официальном языке, текст на государственном языке считается оригиналом.

"Какие руки мы должны собрать? Чьи? Людские или обезьяньи? Раньше ходили по селениям и собирали руки, которые смогут держать мечи для сражения с врагом. Разве мы сейчас выходим на тропу войны? Это большое недоразумение и неуважение к своему языку. Поэтому я не пошел сдавать тест", - отметил он.

По его словам, слово "подпись" должно переводиться на кыргызский как "кол тамга".