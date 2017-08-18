На встрече с генпрокурором А.Атамбаев подчеркнул важность обеспечения надзора на всех этапах предстоящих выборов президента

18 августа 2017, 11:40 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 августа принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране и проводимой работе по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с различными видами преступлений. Было доложено об активизации работы, в первую очередь в экономической сфере, по выявлению и пресечению коррупционных проявлений.

Также И.Джолдубаева остановилась на принимаемых мерах по организации работы органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов президента страны для обеспечения строгого соблюдения требований Конституции и недопущения нарушений избирательного законодательства.

Президент подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.

Глава государства также отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что эта работа приобретает особую значимость в условиях принимаемых мер по защите прав предпринимателей и реформы системы правоохранительных органов страны.