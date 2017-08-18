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ЦИК оказалась не в курсе тестирования Омурбека Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364995_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443399-ru.html

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Омурбек Текебаев все-таки прошел тестирование по кыргызскому языку

18 августа 2017, 11:21       Комментарии

Центризбирком не в курсе тестирования по госязыку Омурбека Текебаева. Об этом "ВБ" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
По его словам, Центризбирком не участвовал в организации тестирования Омурбека Текебаева.
"Центральная избирательная комиссия не была против тестирования Текебаева. Мы лишь отметили, что нет механизмов для этого. О том, как он прошел тестирование, мы не в курсе, честно говоря. Но это все равно ничего не меняет, потому что подписные листы кандидата признаны недействительными, так как их сбор проходил с финансовым нарушением. Вчера ЦИК признала все 38 тысяч 640 листов недействительными, поэтому Текебаев в любом случае не может быть допущен к выборам", - сказал Осмоналиев.
Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и обязал ЦИК организовать тестирование кандидата, а ЦИК в свою очередь ссылалась на решение суда.
16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу. Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, если отбывает наказание или имеет непогашенную судимость.

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