Девушка из Новой Зеландии хочет построить детскую площадку на Иссык-Куле

18 августа 2017, 11:09 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 23-летняя Эшли из Новой Зеландии хочет построить детскую площадку в селе Джергалан Иссык-Кульской области, для этого она собирает деньги методом краудфандинга.

Объявление об этом она распространила на одной из краудфандинговых площадок.

Эшли в описании к нему сообщила, что на прошлой неделе поработала волонтером в селе, где занимаются добычей угля. Она учила английскому языку местных жителей, работающих в сфере туризма.

"Однажды я увидела, как дети играют на ржавом старом кране. Долго думала и решила построить им детскую площадку для игр, где двери для них будут всегда открыты. У меня есть последние 100 долларов, и я собираюсь покрыть все расходы на банкинг для ваших переводов. Если не сможете перевести средства, ничего страшного, главное - репостните", - пишет она.

Для этих целей девушке необходимо 2 000 долларов. 19 человек уже перевели ей 1 135 долларов.

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