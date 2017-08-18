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Девушка из Новой Зеландии хочет построить детскую площадку на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443398-ru.html

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18 августа 2017, 11:09       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 23-летняя Эшли из Новой Зеландии хочет построить детскую площадку в селе Джергалан Иссык-Кульской области, для этого она собирает деньги методом краудфандинга.
Объявление об этом она распространила на одной из краудфандинговых площадок.
Эшли в описании к нему сообщила, что на прошлой неделе поработала волонтером в селе, где занимаются добычей угля. Она учила английскому языку местных жителей, работающих в сфере туризма.
"Однажды я увидела, как дети играют на ржавом старом кране. Долго думала и решила построить им детскую площадку для игр, где двери для них будут всегда открыты. У меня есть последние 100 долларов, и я собираюсь покрыть все расходы на банкинг для ваших переводов. Если не сможете перевести средства, ничего страшного, главное - репостните", - пишет она.
Для этих целей девушке необходимо 2 000 долларов. 19 человек уже перевели ей 1 135 долларов.
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