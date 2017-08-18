Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗО

18 августа 2017, 11:02 Комментарии

Омурбек Текебаев прошел тест на знание кыргызского языка в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в Национальной комиссии по государственному языку.

Напомним, 10 августа члены Центризбиркома не разрешили Текебаеву сдавать тест на знание госязыка из-за судебного процесса над ним. 16 августа, Первомайский суд приговорил депутата Жогорку Кенеша к восьми года лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако, несмотря на это, Текебаев прошел тест и набрал 93,75 балла. Он получил сертификат на знание государственного языка.