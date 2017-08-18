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Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗО

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443397-ru.html

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Омурбек Текебаев все-таки прошел тестирование по кыргызскому языку

18 августа 2017, 11:02       Комментарии

Омурбек Текебаев прошел тест на знание кыргызского языка в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в Национальной комиссии по государственному языку.
Напомним, 10 августа члены Центризбиркома не разрешили Текебаеву сдавать тест на знание госязыка из-за судебного процесса над ним. 16 августа, Первомайский суд приговорил депутата Жогорку Кенеша к восьми года лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако, несмотря на это, Текебаев прошел тест и набрал 93,75 балла. Он получил сертификат на знание государственного языка.

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