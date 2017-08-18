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ГНС за 7 месяцев установила более 11,5 тыс. нарушений у субъектов предпринимательства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/gns-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443396-ru.html

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Счетная палата обнаружила нарушения в система госзакупок Госветинспекции

18 августа 2017, 11:13       Комментарии

Государственная налоговая служба за 7 месяцев 2017 года провела 27 тысяч 208 рейдовых мероприятий. Из них рейдовым налоговым контролем были охвачены 20 тыс. 394 субъекта, контрольным закупом – 6 тыс. 814 субъектов.
По данным ГНС, установлено 11 тыс. 522 нарушения. Из них в ходе рейдового контроля — 9 тыс. 175 нарушений, и 2 тыс. 347 нарушений – по результатам контрольного закупа.
"При этом выявлены разные виды нарушений в деятельности субъектов предпринимательства, в том числе отсутствие разрешительных документов, просроченный патент, отсутствие или применение неисправной ККМ, непробитие или невыдача чека, отсутствие акцизных марок или их несоответствие, реализация по цене ниже минимальной оптовой или розничной цене винно-водочных изделий и другие", – говорится в сообщении.

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