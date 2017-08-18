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ГНС за 7 месяцев при проверке субъектов предпринимательства установила более 11,5 тыс нарушений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-za-7-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443395-ru.html

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18 августа 2017, 10:59       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР за 7 месяцев 2017 года провела 27 тыс 208 рейдовых мероприятий.
Как сообщает пресс-служба ГНС КР, из них рейдовым налоговым контролем были охвачены 20 тыс. 394 субъекта, контрольным закупом – 6 тыс. 814 субъектов.
Было установлено 11 тыс. 522 нарушения. Из них в ходе рейдового контроля - 9 тыс. 175 нарушений, и 2 тыс. 347 нарушений – по результатам контрольного закупа.
При этом были выявлены разные виды нарушений в деятельности субъектов предпринимательства, в том числе отсутствие разрешительных документов, просроченный патент, отсутствие или применение неисправной ККМ, непробитие или невыдача чека, отсутствие акцизных марок или их несоответствие, реализация по цене ниже минимальной оптовой или розничной цене винно-водочных изделий и другие.

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