Писатель из Казахстана: Я буду писать о значимости Мемориального комплекса "Ата-Бейит"

18 августа 2017, 11:12 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Писатели стран СНГ и арабских государств почтили память великого мыслителя Чингиза Айтматова в Мемориальном комплексе "Ата-Бейит" и были впечатлены глубиной философии и атмосферы этого места.

"Вы построили Мемориальный комплекс "Ата Бейит" в честь столетия трагических событий. Вы возобновили историю и заложили память о ней на глубину веков. Вы молодцы в этом отношении, потому что вы чтите память не только кыргызов, но и других народов, которые стали жертвами репрессий. У нас в Казахстане нет такого комплекса, поэтому меня, как писателя, очень вдохновило это место. Я буду об этом писать", - поделился впечатлением писатель, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алибек Аскаров.

Для справки: Мемориальный комплекс "Ата-Бейит" (Кладбище отцов) был построен в 2000 году. Здесь захоронен почти весь цвет кыргызской интеллигенции. В музее "Ата-Бейит" хранятся личные вещи и архивные материалы репрессированных.

Один из сотрудников КГБ, находясь при смерти в 1980 году, рассказал тайну расстрела своей дочери. После своего совершеннолетия девушка предала эту тайну огласке.

Тела были сброшены в печь для обжига кирпича на Чон-Таше: мусульман, христиан, буддистов, иудеев. Среди них - основатели кыргызского советского государства, первые наркомы.

Специалисты, ведущие раскопки, обнаружили пространство размером 4x4 м на глубине 40 см, в котором находилось 137 скелетов людей, причем у некоторых при себе были личные документы. После эксгумации тела перевезли на кладбище "Ата-Бейит" в 100 м от раскопок.

В составе мемориального комплекса (общая площадь - 2 га) входят: скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича - место, где были расстреляны и первоначально захоронены 137 человек; памятник-мемориал. В Музее "Ата-Бейит" (площадь - 400 кв. м) представлены документы и фотографии политического развития Кыргызстана 1920 - 30-х гг., материалы о жертвах Чон-Ташского захоронения.

В комплексе "Ата-Бейит" также создан мемориал погибшим в ходе трагических событий 1916 года.