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Суд приговорил к 2,5 года директора типографии в Москве, где при пожаре погибли 14 кыргызстанок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sud-prigo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443393-ru.html

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18 августа 2017, 11:15       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин при пожаре, передает ТАСС.
"Признать виновным Москвина по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - огласила приговор судья.
Также суд приговорил главного инженера типографии Антона Яцкова — к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, пишет РИА Новости.
Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. По данным МИД Кыргызстана, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.
Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам погибших.
Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников, а быстро распространился из-за захламленности помещения токсичными веществами.
Как отметили в СК, "самовольное изменение в конструкции здания" (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.

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