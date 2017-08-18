Суд приговорил к 2,5 года директора типографии в Москве, где при пожаре погибли 14 кыргызстанок

18 августа 2017, 11:15 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин при пожаре, передает ТАСС.

"Признать виновным Москвина по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - огласила приговор судья.

Также суд приговорил главного инженера типографии Антона Яцкова — к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, пишет РИА Новости.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. По данным МИД Кыргызстана, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам погибших.

Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников, а быстро распространился из-за захламленности помещения токсичными веществами.

Как отметили в СК, "самовольное изменение в конструкции здания" (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.