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МВД Каталонии подтвердило, что теракты в Камбрильсе и Барселоне связаны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-katal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443392-ru.html

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18 августа 2017, 11:18       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, в четверг вечером пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский. Ранее в тот же день микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали.
"Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.
Ранее полиция заявляла о связи теракта в Барселоне и взрыва в муниципалитете Альканар, где по предварительным данным, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.
Источник РИА Новости

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