МВД Каталонии подтвердило, что теракты в Камбрильсе и Барселоне связаны

18 августа 2017, 11:18 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, в четверг вечером пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский. Ранее в тот же день микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

"Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

Ранее полиция заявляла о связи теракта в Барселоне и взрыва в муниципалитете Альканар, где по предварительным данным, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.

Источник РИА Новости