Нарушает ли Сариев выборное законодательство?

18 августа 2017, 10:47 Комментарии

"Ноу-хау" от Темира Сариева в выборных технологиях - так можно назвать ряд заявлений этого кандидата в президенты страны. Хотя, конечно, это не ново, все давно применяется в развитых странах, но в настоящий момент для Кыргызстана использование таких пиар–ходов, конечно, немного в диковинку. Но тактика Сариева, который понимает, что может с ним случиться в случае открытой агитации за себя любимого, оправдана.

Он поступает так же, как некоторые звезды шоу–бизнеса, оставшиеся невостребованными публикой. Они специально устраивают какие-то скандальные, тянущие на сенсацию события вокруг себя. Главное - привлечь внимание к себе, пусть даже самыми шокирующими деяниями.

В последнее время Сариев начал бомбардировать ЦИК жалобами на премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, мол, этот выдвинутый кандидат в президенты от СДПК использует админресурс, имеет преимущественное положение и пиарит себя в СМИ.

Центризбирком не находит нарушений, Жээнбеков еще не зарегистрирован официально как кандидат в президенты, он действующий глава правительства и, естественно, попадает в новости. Как запретить писать журналистам?

После приговора суда в отношении Текебаева Сариев увидел хороший информационный повод, чтобы громко засветиться в СМИ и, как говорится, тут его понесло. Сариев раскритиковал решение суда.

"Данный суд выглядит политически ангажированным и многое указывает на то, что судья находился под давлением. В этих условиях уже не важно, каким был сам приговор, он был предопределен заранее, а решение принималось не в зале суда. Такие суды подрывают всякое доверие к судебной системе, уважение граждан к закону, отбрасывают нас на годы назад", - пишет Сариев.

Все, как говорится, чинно и благоразумно. Только есть нюанс. Господин Сариев, если вы говорите о верховенстве закона, о судебной реформе, то, может, вам стоит напомнить - уважение к закону начинается с уважения к принятому вердикту суда. Да, это очень важно. Это приговор суда, и его должны принять. Судья вынес его, исходя из законов, убедительности доказательств стороны обвинения. Закон наделил судью такими полномочиями - выносить приговоры. А было правильным судебное решение или неправильным, этот вопрос решает не кандидат в президенты Сариев, не определенная прослойка общества и даже не президент страны. Нет. Вопрос справедливости или несправедливости своим вердиктом оценивает вышестоящий суд, в данном случае Бишкекский горсуд, а потом окончательную точку может поставить Верховный суд.

Это очень простые, но важные истины. На этом основано все ныне действующее право и все зиждется на принципе древних римлян: закон суров, но это закон. Есть другой перевод: дурной закон, но закон. И если какие-то законы кажутся несправедливыми или неадекватными ситуации, то они должны быть отменены только законным путем, а не исходя из какой-либо политической целесообразности.

То есть, закон должен реализоваться только через закон. Другой путь, когда законы будут игнорироваться из-за популизма может привести к тяжелым политическим последствиям, развалу государства. Даже как-то неудобно объяснять такие очевидные вещи человеку, который претендует на верховную власть в стране. И как же, не зная такие важные принципы, господин Сариев намерен "провести судебную реформу в сжатые сроки", как он пишет. Кстати, вот этой фразой Сариев сам, может быть, нарушает выборное законодательство, эта фраза может восприниматься как явная агитация за себя любимого. Но это уже дело юристов конкурентов Сариева на предстоящих президентских выборах.

Одним словом, все, что было заявлено Сариевым, носит популистский характер, понятно, что это обычный пиар-ход. Внезапное прозрение насчет провала судебной реформы просто умиляет, как будто Сариев вернулся с эмиграции и не был в гуще событий. Но ведь это не так. После апреля 2010 года Сариев занимал высокие посты, например премьер-министра, и у него были возможности громко крикнуть о том, что судебная реформа провалилась. Но он жил ровно и вдруг прозрел. Больше нечего и говорить. Популизм, он и в Африке популизм, тем более, когда спишь и видишь себя президентом.