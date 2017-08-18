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Мама потеряла маленькую дочь на "Дордое". Нашла ребенка в ГОМе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364981_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443390-ru.html

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18 августа 2017, 10:49       Комментарии

Накануне, 17 августа на рынке "Дордой" потерялась трехлетняя девочка. По сообщению ее мамы, они вместе гуляли по базару, и в какой-то момент женщина отвлеклась на несколько секунд. Этого хватило, чтобы ребенок обратил внимание на красочные товары и решил рассмотреть поближе игрушки на витрине. В итоге девочка ушла от мамы.
В это время на рынке проходил рейд - милиция выявляла несовершеннолетних работников. Сотрудник правоохранительных органов, увидев ребенка одного, взял девочку на руки и спрашивал у окружающих, никто ли не терял свое чадо.
После этого сотрудник милиции направился в отделение для составления протокола. Однако не успел войти в комнату милиции с ребенком, как ворвалась мама девочки. Не успев отдышаться, она взяла малышку на руки и поблагодарила правоохранительные органы.
Затем, после установления личности мамы и ребенка, девочку отдали родителям. Женщина поблагодарила милиционеров, поясняя, что такое у нее первый раз.

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